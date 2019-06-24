24.06.2019 16:48
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Milli Beka Hareketi'nden İstanbul seçimi değerlendirmesi

Milli Beka Hareketi

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Yenilen İstanbul seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Seçimi geride bırakıp ülkenin önündeki sorunların üzerinde durmanın zamanıdır" dedi.

Milli Beka Hareketi Doğu Anadolu Bölge ve Malatya İl Başkanı İbrahim Aygün, Yenilen İstanbul seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Seçimi geride bırakıp ülkenin önündeki sorunların üzerinde durmanın zamanıdır" dedi.

Başkan Aygün, tekrarı yapılan seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, etnik köken ayrımcılığının her zaman devlete zarar verdiğinin altını çizdi.

Türkiye 'nin farklı etnik kökene sahip vatandaşların asırlardır bir arada yaşadığı büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Aygün, "Hiçbir zaman kimseyi kendimizden soyutlamadık, ayırmadık. Her insanın mutlaka bir düşüncesinin olduğunu ve buna da hakkı olduğunu biliyor ve bunun da savunucusu olduğumuzu her fırsatta belirtiyoruz. Devlete ihanet olmadığı sürece her fikre, her düşünceye eşit mesafedeyiz. Uzun ve yorucu bir seçim maratonu oldu. Bütün ülke bu seçimlere kilitlendi, dünyanın gözü buranın üzerindeydi. Seçim yapıldı ve seçmen sandığa hür iradesiyle giderek tercihini yaptı. Halkın iradesi tecelli etmiş, sandığa yansımız ve yeni başkan seçilmiştir. Herkesin bu iradeye saygı duyması gerekmektedir. Beklentimiz ve arzumuz seçilen başkanın halkın beklentilerine cevap vermesi ve söz verdiği gibi herkese eşit mesafede olup, sınıf ayırımı yapmamasıdır" ifadelerine yer verdi.

Seçimleri geride bırakarak ülkenin önünde duran meselelerle ilgilenmenin zamanı olduğunu ifade ede Aygün, "Dört bir yanımız çevrilmiş, içeride terör örgütleri, dışarıda bunlara destek sağlayan güçler var. Bizler her durumda devletimizin yanında durarak bütün zorluklara göğüs gereceğiz. Milli Beka Hareketi olarak devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor ve bütün şer odakların karşısında olduğumuzu ifade ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA
Kaynak: İHA
İstanbul , Malatya , Güncel

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