Milli Bekaya İnanmayanlarla Sandıkta Hesaplaşacağız"

Kaynak: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız." dedi.Bahçeli, partisince Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, 21 Mart'ın Türk'ün bahar bayramı olduğunu belirterek, nevruzun büyük Türk coğrafyasında birliği, dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize ettiğini söyledi.Nevruzun Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Aynı maziden gelen ve geleceği beraberce tasavvur ederek kardeşçe yaşayan aziz milletimizin fertleri arasına kin ve nifak tohumlarını ekmeye çalışan mihrakların bu müstesna günü sabote teşebbüsleri her zaman ters tepmiştir. Yine tepmeye mahkumdur. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır. Türk dünyasında, 'Sultan Nevruz' adıyla bir bayram olarak yaşatılıp kutlanan bu günde en büyük dileğim, milli bekamızın sonsuza kadar var olması, dünyada ise barış ve kardeşliğin hakimiyet kurmasıdır. Bu gerçeğin ışığında tarihiyle, coğrafyasıyla, şiiriyle, şarkısıyla, gelenek ve görenekleriyle Türklük'ün bayramlarını yaşamak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir." diye konuştu."Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir"Nevruzda provokasyona yeltenenlerin zillete düştüğünü anlatan Bahçeli, şöyle devam etti:"Nevruzu kundaklamayı hedefleyenler, zehirli niyetlerin failleridir. Nevruzda kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır. Açık açık diyorum ki nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız. Gazi Osman Paşa tam 142 yıl önce Plevne'de zalim kuşatmaya 145 gün direnmişti. Niye? Çünkü kahramandı. Çünkü düşman tasallutuna, düşman ablukasına tahammül edemezdi. Askerleriyle açlığa dayandı, yokluğa katlandı, imkansızlıklarla boğuştu. Teslim olmadılar, huruç hareketiyle kuşatmayı yarmayı denediler. Biliyorlardı ki Plevne Balkanlar'daki en stratejik savunma mevzilerden biriydi. Milli bekamızın müdafaası için her şeyi göze aldılar. Belki patates yiyemediler, belki soğana ulaşamadılar, belki de zaman oldu içecek su bile bulamadılar. Gene de taviz vermediler. Kuşkusuz vatanın istikbali, milletin istiklali için şehadeti göze aldılar. Bu sayede tarihe geçtiler. Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Var oluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir."MHP lideri Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yeni Zelanda'da bir barbar, bir katil, bir Haçlı artığı, 50 Müslüman'ı iki ayrı camide şehit etti. Katliam Yeni Zelanda'da işlendi, mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, 'İslam dünyasından kaynaklanan terör'den bahsetti. Gafilliğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Hala Viyana'yı unutmamışlar. Hala Kosova'yı unutmamışlar. Hala İstanbul'un fethini hazmedememişler.Hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramamışlar ama biz de bu zalimleri unutmadık. Biz de bu haçlı kafilesini asla hafızalarımızdan silip atmadık.Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor.Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır.Bu nedenle PKK'yı kullanıyorlar.Bu nedenle PYD/YPG'yi ülkemizin mücavir alanlarında silahlandırıp kışkırtıyorlar. FETÖ'ye sempatileri boşuna değil. Müslüman Türk'e diş bilemeleri tesadüfi değil.Şimdi soruyorum sizlere, 31 Mart geldiğinde bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Ezana sahip çıkacak mısınız? Tokat'a sahip çıkacak mısınız? Türkiye'nin tarihsel haklarına sahip çıkacak mısınız? Tokat'ın bu muhteşem ve muhterem duruşu zilleti ürkütüyor, milli beka hasımlarını çıldırtıyor. Ürkmeye devam etsinler.Çıldırmayı sürdürsünler.Türkiye'nin önüne geçemeyecekler.Tokat'ın önünü asla kesemeyecekler."Cumhur İttifakı'nın yürüyüşünün asla durdurulamayacağını vurgulayan Bahçeli, "Türk denildi mi akıllara Müslüman gelir.Müslüman denildi mi hemen Türklük gündeme getirilir. Türk milleti İslamiyet'in keskin kılıcıdır.Türk milleti medeniyetler ve milletler mücadelesinde eğilmeyen baş, diz çökmeyen iradedir. Sorunlarının ana kaynağı da budur." ifadesini kullandı.Zillet ittifakının, Türkiye'ye ve Tokat'a karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunduğunu dile getiren Bahçeli, karanlık güçlerin pusu kurduğunu, bu kişilerin de mihmandarlık yaptığını söyledi.Türk düşmanlarının kirli senaryo yazdıklarının altını çizen Bahçeli, "Bunlar teşrifatçılık yapıyor.Mehmetçik'e kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor.CHP Genel Başkanı YPG'ye terör örgütü diyemiyor.Üstelik PKK'lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor.Kızışan pazarlıklar zilletin foyasını ortaya çıkarıyor.Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşanıyor, eften püften kayıkçı kavgaları çıkıyor. HDP'nin çürümüş bir eş başkanı, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına ayar veriyor. Seçilirlerse bunun HDP'nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Sorarım sizlere, bu acıklı tablo zillet değil midir? Bu olan bitenler hezimet değil midir? Gazi Osman Paşa'nın ahfadı bu rezaleti kabullenemez.Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir Tokatlı kardeşim bu kepazeliğe onay veremez.CHP'ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir.İP'e oy veren kardeşim, şirret hesaplarını fark etmelidir. Bu zillete öyle bir tokat atın ki yiğitlerin yöresi Tokat'ın ne demek olduğunu düşe kalka anlasınlar." değerlendirmesinde bulundu."Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşmesi için 31 Mart dönümdür"Bahçeli, Türk ve Türkiye düşmanlarının boş durmadığını anlatarak, şunları kaydetti:"Hıyanet yine fazla mesai yapıyor, hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor. Hepsi karşımızda saf saf toplanmışlar. Bunların karşısında biz de Cumhur İttifakı diyoruz.İş birlikçilere karşı Cumhur İttifakı diyoruz. Devşirmelere karşı Cumhur İttifakı diyoruz.Cumhurun iradesinden feyiz alıyor, cumhurun istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz.Şimdi soruyorum sizlere, milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Geleceğimize kastedenleri şaşkına çevirecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisine destek olacak mısınız? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür. Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetimlerinin tercihi ve seçimi, milli huzur ve milli güvenlik açısından stratejik bir zorunluluktur. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır.Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yeşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Rehavetimizi gözlüyorlar, artan risklere sessiz kalmamızı umuyorlar, uyanık olunuz. Milli bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar."Zillete, Türk ve İslam düşmanlarına rağmen yola devam edeceklerini belirten Bahçeli, hesap yapanların heveslerinin kursaklarında kalacağını, destekçilerinin Tokat ve büyük Türk milleti olduğunu dile getirdi.Bütün Tokatlılardan sandığa mutlaka gitmelerini isteyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:"Seçime katılımın yüksek olması çok mühimdir.PKK'ya bel bağlayanlara dersini verelim.FETÖ'yle yan yana yürüyenlere hadlerini bildirelim.Emperyalistlerin ağzının içine bakanlara Tokat'ın kim olduğunu gösterelim.Son kez soruyorum sizlere. 31 Mart'ta birlik, beraberlik ve kardeşlik için tercihte bulunacak mısınız? 31 Mart'ta Türkiye muhaliflerine aşılmaz bir duvar örecek misiniz? 31 Mart'ta Tokat için Milliyetçi Hareket Partisi diyecek misiniz? Tokat'ı ehil ellere teslim edecek misiniz? Allah'a bin şükür, Tokat kararlıdır, Tokat 15 yaşındaki kahraman neslin yıkılmaz, teslim alınamaz cephesidir.Tokat bekadır.Tokat beka düşmanlarının ebedi hasmıdır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Beka için milli karar, Tokat için istikrar. Tokat ehline emanet. Milliyetçi Hareket Partisinin bütün değerli adayları da Tokat'a emanetimdir."(Bitti)