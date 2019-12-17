Haberler » Spor » Milli bisikletçi Ahmet Örken, kariyerine Sapura takımında devam edecek - Spor

Milli bisikletçi Ahmet Örken, kariyerine Sapura takımında devam edecek

Milli bisikletçi Ahmet Örken, yeni sezonda kıta takımlarından Sapura'da yarışacak.

17.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:48Milli bisikletçi Ahmet Örken, kariyerine Sapura takımında devam edecek
Milli bisikletçi Ahmet Örken, yeni sezonda kıta takımlarından Sapura'da yarışacak.
Ahmet, İsrail'in ardından ikinci yurt dışı deneyimini 'da yaşayacak.
Gelecek yıl Malezya'nın kıta takımı Sapura'da pedal çevirecek Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2020 sezonunda Malezya'nın Sapura takımında ve Avrupa yoğunluklu yarışlarda mücadele vereceğiz. Sapura, 2019 sezonunu Asya klasmanını birinci olarak tamamladı. Güçlü bir takım. Böylesi büyük bir takımda yer almaktan dolayı mutluyum." diye konuştu.
"2020 sezonunda yeni bir heyecan beni bekliyor." diyen Ahmet, "Ülkem ve takımım adına büyük başarılara imza atacağıma inanıyorum. 'de yanlış anlaşılan bir durum var. Malezya'nın Sapura takımına transfer oldum. Yani kulübümü değiştirdim. Ülkemi değiştirmişim gibi algılanıyor. Türk Milli Takımı ile yarışmalara katılmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 2017'de etap ikinciliği elde eden Ahmet Örken, 2016 Rio Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etmişti.

Ahmet Örken, Malezya, Türkiye, Asya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:30 Denizlili karatecilerden altın madalya - Spor
15:30 Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun: "Allah'ın izniyle düşmeyeceğiz" - Spor
15:25 Akhisarspor'dan Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'e ziyaret - Spor
15:24 Bülent Uygun: Alternatifsiz oluşumuz bizi olumsuz etkiliyor - Spor
15:24 Türkiye Güreş Şampiyonası başladı - Spor
15:15 "Kötü bir haberim var" dedi ve Türk futbolundaki gerçeği açıkladı - Spor
14:55 Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! - Spor
13:54 3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor - Spor
13:12 Beckham yıllar sonra anlattı! Soyunma odası anısı ortalığı karıştıracak - Spor
11:40 17 yaşındaki yıldız adayına 100 milyon euro! - Spor
17.12.2019 15:37:16