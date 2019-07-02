02.07.2019 17:40
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Milli bisikletçilerden Eskici'ye ziyaret

Milli bisikletçilerden Eskici

05-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonasına Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek olan milli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

05-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Dağ Bisikleti Şampiyonasına Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek olan milli sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret etti.

Yıldız Erkekler A kategorisinde Furkan Akçam ve Davut Duman, Yıldız Bayanlarda Funda Taşkın, Genç Bayanlarda ise İrem Nur Korkmaz milli forma ile ülkemizi temsil edecekler.

Şampiyona öncesi İl Müdürü Eskici'yi makamında ziyaret eden sporcular milli formayla Türkiye'yi temsil etmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek İl Müdürü Eskici'ye verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Kayseri'den bisiklet branşında Balkan Şampiyonasına sporcu göndermenin gururunu yaşadıklarını belirterek sporculara başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Sırbistan Karadağ, Kayseri, Spor

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