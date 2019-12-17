Haberler » Spor » Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Spor

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

17.12.2019 10:02 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:02Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın
Dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Busenaz Sürmeneli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "", "yaşam" ve "" kategorilerinde üç fotoğraf için oy kullandı.
Sürmeneli, haber kategorisinde, Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın, "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Milli sporcu Busenaz Sürmeneli, fotoğraflar içerisinde en güzelini seçmeye çalıştığını söyledi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde çekilen fotoğrafı beğendiğini dile getiren Sürmeneli, "Karın beyazıyla Türk bayrağının bütünleşmesi güzel görünüyor. Yaşam kategorisinde çocukların karda yürüyerek okula gitmesini seçtim. Çünkü tüm zorluklara rağmen eğitimlerine baş koymaları benim için anlamlıydı. Sporda da Beytullah kardeşimizin fotoğrafına oy verdim. Spor yapmak için hiçbir şey engel değildir. İsteyince her şeyin olabileceğini düşünerek oy kullandım." diye konuştu.

Busenaz Sürmeneli, Hüseyin Yıldız, Sarıkamış, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

10:10 GMG Kırklarelispor, Türkiye Kupası'nda üst turu hedefliyor - Spor
10:04 Trabzonspor'a öne geçmek yaramıyor - Spor
10:02 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Spor
09:58 Sivasspor liderlik yarışında puan farkını açtı - Spor
09:58 Beşiktaş Sompo Sigorta, deplasmanda Casademont Zaragoza ile karşılaşacak - Spor
09:35 Ünlü futbol yorumcusu canlı yayında fenalaştı - Spor
09:32 Cenk Tosun'un yeni hocası belli oldu - Spor
09:00 Terim'e hakaret etti, aldığı ceza şaşırttı - Spor
08:40 Ali Koç çılgına döndü! Soyunma odasına indi ve patladı - Spor
08:25 Onyekuru müjdesini, Süper Lig'in yıldızı verdi! "Yakında görüşürüz" - Spor
17.12.2019 10:13:59