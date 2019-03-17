22 Yaş Altı Avrupa
Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli
, Avrupa
şampiyonu oldu. Rusya
'nın Vladikavkas şehrinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası bugün oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Ay-yıldızlılar şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplamda 8 madalya ile tamamladı. Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli
69 kiloda Avrupa şampiyonu oldu. Kadınlar 69 kilo final müsabakasında Busenaz Sürmeneli
, İtalyan rakibi Angela Carini'yi 5-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. 48 kiloda Melek Yamak, Rus rakibi Ekaterina Paltceva'ya mağlup oldu şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Erkekler 64 kilo final müsabakasında Tuğrulhan Erdemir
, Rus Alan Abaev'e mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı. Milli sporculardan Hamide Yavuz (51 kg), Esmanur Koç (75 kg), Tuğba Öz (81 kg), Sueda Şahin (+81 kg) ve Bayram Malkan (81 kg) ise bronz madalya kazandılar.
(İHA)
Busenaz Sürmeneli, Avrupa, Güncel
Kaynak: İHA