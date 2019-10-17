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Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ünal Karaman'ı ziyaret etti

Rusya'da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ı ziyaret etti.

17.10.2019 17:58Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Ünal Karaman'ı ziyaret etti
Rusya'da yapılan Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ı ziyaret etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Ünal Karaman ile bir araya gelen Sürmeneli'ye antrenörü Cahit Süme de eşlik etti.
Karaman, dünya şampiyonu milli boksör Sürmeneli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
Sporun her dalında yarışan ve başarıyı amaçlayan gençleri takdir ettiğini ifade eden Karaman, "Özellikle de kız çocuklarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Busenaz, Dünya Şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Umarım olimpiyatlarda da aynı başarıyı gösterecek ve ülkemizi hakkıyla temsil edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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