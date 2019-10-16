Haberler » Güncel » Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı

Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı

Rusya'dan gelen başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, her zaman arkasında olduklarını belirttiği Mehmetçiğe selam gönderdi.

16.10.2019 13:56Milli boksör Çakıroğlu'ndan asker selamı
Rusya'dan gelen başarılı milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, her zaman arkasında olduklarını belirttiği Mehmetçiğe selam gönderdi.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan Çakıroğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.
Çakıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz Rusya'da olduğumuz süre zarfında hep Mehmetçiğimiz ile ilgili bilgileri almaya devam ettik. Asıl mücadelemiz ülkemiz ve bayrağımız için. Mehmetçiğimizin her zaman arkasındayız" dedi.
Rusya'dan toplamda güzel bir sonuçla döndüklerini ifade eden Çakıroğlu şöyle devam etti:
"Dünya Şampiyonasına giderken Tokyo Olimpiyatları'ndan önce neler yapabileceğimiz test etmek istiyorduk. Bütün amacımız buydu. Asya ve Amerika kıtasını görmek istiyorduk. Çok zorlu maçlar geçirdik. Finalde çok yorgunduk. Birer ay ara ile üç turnuvaya katıldım. İlk başta Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldum. Bir ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Bir ay sonra ise Dünya Şampiyonasında final oynadım. Yarı Finaldeki rakibim altı kez dünya şampiyonu olan birisiydi. Çok yoğun bir maç dönemi geçirdik. Sonuçtan mutluyuz. Bizim için Tokyo'da da altın alacağımızın sinyalini verdi."

İstanbul, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:02 Başkan Akgün: "2020 bütçesi tasarrufa yöneliktir"
17:02 Yazar Selim Tunçbilek: "Yazar önce kendini, daha sonra da yaşadığı çağı tanımalı'
17:07 SEKİZİNCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLEN DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
17:06 SAHİLDE MANGAL YASAĞI TARTIŞMASI
17:06 MSB'den, 'Mehmetçiğe selam gönder' kampanyası
17:06 Kars'ta kadınlardan yol eylemi
17:01 Denizli'de modern sulama sistemiyle 630 milyon TL tasarruf sağlandı
16.10.2019 17:08:08