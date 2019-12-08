Haberler » Spor » Milli boksör Güneri, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Spor

Milli boksör Güneri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

08.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:20Milli boksör Güneri, AA'nın
Milli boksör Elif Güneri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Güneri, "haber" kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Güneri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Spor kategorisindeki fotoğrafların kendisini daha çok etkilediğini belirten Güneri, milli futbolcuların Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selam durmasıyla bütün dünyanın ayağa kalktığını, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını kaydetti.
Güneri, Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ikinci olduktan sonra kendisinin de asker selamı verdiğini hatırlatarak, "Beni derinden etkileyen en büyük hareketlerden biri de Mehmetçiğimizin bize verdiği cevaptı. Yıllar geçse de Mehmetçiğimizin verdiği cevap benim her zaman kalbimin en güzel köşesinde yer alacaktır. Buradan bütün Mehmetçiğimize selam olsun." diye konuştu.

Mustafa Yalçın, Elif Güneri, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:18 16 Yaş Altı Kızlar ve Erkekler Türkiye Salon Hokeyi Şampiyonası Malatya'da sürüyor - Spor
18:16 TVF Başkanı Üstündağ'dan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'a tebrik mesajı - Spor
18:08 Maçın ardından - Spor
18:00 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR) - Spor
17:59 TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 2 - Yılport Samsunspor: 1 - Spor
17:14 Jose Mourinho gözünü Dzeko'ya dikti - Spor
17:04 Fernando Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor! - Spor
16:46 Spor spikeri Jane Slater aldatıldığını akıllı bileklik sayesinde öğrendi - Spor
16:14 Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı - Spor
15:14 Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi! - Spor
8.12.2019 18:22:56