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Milli boksör Necat Ekinci: "Olimpiyat kotası alacağım"

Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulanan milli boksör Necat Ekinci, kota hedeflediği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin kendisi için avantaj olduğunu söyledi.

15.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:10
Avrupa şampiyonluğu ve dünya üçüncülüğü bulanan milli boksör Necat Ekinci , kota hedeflediği 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin kendisi için avantaj olduğunu söyledi.
Milli boksör Necat Ekinci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelendiğini hatırlatan Necat Ekinci, "Olimpiyatların ertelenmesinin beni kötü etkileyeceğini düşünmüyorum. Aksine benim için iyi oldu. Çünkü daha iyi hazırlanabileceğim 1,5 yılım var. Bu süreçte daha iyi çalışıp daha iyi odaklanacağım." ifadelerini kullandı.
Necat Ekinci, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için geçen ay İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kota müsabakalarının Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini aktardı.
Londra'daki elemelerin 14 Mart'ta başladığını belirten milli boksör, "16 Mart'ta koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Maçların ertelendiği gün son 16'ya kalma mücadelem vardı. Çok şükür iyi bir oyunla maçı kazandım. Benim kilomda olimpiyatlar için 6 kişi kota alabiliyor. Eğer bir maç daha kazanabilseydim çeyrek finale çıkıp hedefime 1 adım daha yaklaşacaktım. Şimdilik nasip olmadı ama turnuva devam edecek ve inşallah sıradaki rakiplerimi yenerek kotayı alacağım." şeklinde konuştu.
Çalışmalarını evinde sürdürdüğünü anlatan Necat Ekinci, şunları kaydetti:
"Kondisyonerimizin verdiği programa göre çalışıyorum. Tabi kamp ortamı gibi olmasa da elimizden geldiğince evden hazırlanıyoruz. İnşallah yakın zamanda her şey normale döner." Milli boksör Necat Ekinci: ’Olimpiyat kotası alacağım’

Kaynak: AA

Etiketler: Ekinci, Güncel
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