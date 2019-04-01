Milli Boksörden Azerbaycan'da Bronz Madalya

Azerbaycan
'da düzenlenen İpek Yolu
Boks Turnuvası'nda milli boksör Serhat Güler
, bronz madalya aldı. Türkiye
Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü
'de düzenlenen şampiyonada Serhat Güler'in Gürcistan
ve Özbekistan
'dan rakiplerini yenerek yarı finale kaldığı belirtildi. Yarı finalde olimpiyat üçüncüsü Azerbaycan'dan Kamran Shakhsuvarly'ye yenilen Serhat Güler'in şampiyonayı bronz madalyayla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçeli boksör Serhat Güler'in geçen ay da Bulgaristan
'da düzenlenen 70. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda da gümüş madalya elde ettiği kaydedildi.
Serhat Güler, Azerbaycan, Spor
Kaynak: AA