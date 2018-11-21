21 Kasım 2018, 13:35
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Milli Boksörler Bronz Madalyayı Garantiledi

Milli Boksörler Bronz Madalyayı Garantiledi

Milli boksçular Sema Çalışkan, Elif Güneri ve Şennur Demir, yarı finale yükselerek bronz madalyayı garantiledi.

Hindistan'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks  Şampiyonası'nda üç milli sporcu, yarı finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hindistan'ın  başkenti Yeni Delhi'de devam eden organizasyonda çeyrek final müsabakalarında  ringe çıkan 4 milli sporcudan üçü yarı finale kalarak bronz madalyayı  garantiledi.
64 kiloda Sema Çalışkan, Avustralya'dan Jessica Messina'yı, 81 kiloda  Elif Güneri, Polonya'dan Agata Kaczmarska'yı,  81 kiloda da Şennur Demir, İtalyan  Flavia Severin'i mağlup ederek yarı finale çıktı.
Türkiye'yi 48 kiloda temsil eden Ayşe Çağırır ise Ukraynalı Hanna  Okhota'ya yenilerek şampiyonaya veda etti.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda yarı final müsabakaları, 22-23  Kasım tarihlerinde yapılacak.
Türkiye,Elif Güneri

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