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Milli boksörler, Kastamonu kampının ilk etabını tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri öncesi Kastamonu'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı, ilk etap çalışmalarını tamamladı.

09.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:56Milli boksörler, Kastamonu kampının ilk etabını tamamladı
2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri öncesi 'da kamp yapan Erkek Boks Milli Takımı, ilk etap çalışmalarını tamamladı.
Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 16 sporcu katıldı.
Mili takım antrenörlerinden Mustafa Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci etap kamp çalışmalarını tamamladıklarını ve 9 gün aradan sonra hazırlıklarına devam edeceklerini ifade etti.
Boksta olimpiyat elemelerinin mart ayında Londra'da, mayıs ayında ise Paris'te düzenleneceğini aktaran Kalkan, şunları söyledi:
"Kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptık. Sporcularımız gayet özverili şekilde çalıştı. Performanslarından memnunuz. Eksiklerimiz de var ancak bunları her geçen gün tamamlayacağız. Performansımızı en üst seviye çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Amacımız, sporcularımızı olimpiyat kadrosuna sokup, orada madalya almak. Bunu başarabilecek güçteyiz."
Kalkan, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne kadar kamplarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kastamonu, Spor

Kaynak: AA

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