Milli boksörler, Kastamonu Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda antrenman yaptı
Genç Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da kampa giren Türk Milli Takımı, antrenmanlarını tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda yaptı.
11.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:00
Genç Kızlar Avrupa Boks Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu 'da kampa giren Türk Milli Takımı, antrenmanlarını tarihi Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda yaptı.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde kampta bulunan 26 sporcu, kampın bir gününü kent merkezinde geçirdi.
Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti.
Sokakta da antrenman yaptıklarını anlatan Taşdemir, "Bu nedenle Kastamonu Saat Kulesi'ni tercih ettik. Merdiven çalışması yapıyoruz. Sporcularımız manzara eşliğinde antrenman yapıyorlar. Sporcularımızın performansları iyi. Bu yıl Dünya Şampiyonası da var. Azimle çalışıyorlar." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası'nın önemine işaret eden Taşdemir, "Son dönemde şehitlerimiz oldu. Bizler de ay yıldızı Avrupa'da dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. Şampiyona bizim için biraz daha duygusal, biraz daha önemli. Ülkemiz adına çok madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Taşdemir, çalışmalarına 20 Mart'ta ara vereceklerini kaydetti.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde kampta bulunan 26 sporcu, kampın bir gününü kent merkezinde geçirdi.
Genç Kız Boks Milli Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta kuvvet ve dayanıklılığa yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini belirtti.
Sokakta da antrenman yaptıklarını anlatan Taşdemir, "Bu nedenle Kastamonu Saat Kulesi'ni tercih ettik. Merdiven çalışması yapıyoruz. Sporcularımız manzara eşliğinde antrenman yapıyorlar. Sporcularımızın performansları iyi. Bu yıl Dünya Şampiyonası da var. Azimle çalışıyorlar." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonası'nın önemine işaret eden Taşdemir, "Son dönemde şehitlerimiz oldu. Bizler de ay yıldızı Avrupa'da dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. Şampiyona bizim için biraz daha duygusal, biraz daha önemli. Ülkemiz adına çok madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Taşdemir, çalışmalarına 20 Mart'ta ara vereceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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