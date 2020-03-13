Milli boksörler Londra'da olimpiyat kotası maçlarına çıkacak
Milli boksörler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları için ringe çıkacak.
13.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:00
Milli boksörler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa kota müsabakaları için ringe çıkacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra 'da yarın başlayacak ve 24 Mart'a kadar sürecek şampiyonada, milli takımdan erkeklerde 8, kadınlarda 5 sporcu yarışacak.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, maçlara iyi hazırlandıklarını belirterek, "Genç ve dinamik bir takımımız var. Sporcularımıza güveniyoruz. Öncelikle alabileceğimiz kadar kota alıp olimpiyatlara katılmak daha sonra Tokyo'dan madalyalarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Erkekler:
Batuhan Çiftçi (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91 kilo)
Kadınlar:
Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo).
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra 'da yarın başlayacak ve 24 Mart'a kadar sürecek şampiyonada, milli takımdan erkeklerde 8, kadınlarda 5 sporcu yarışacak.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, maçlara iyi hazırlandıklarını belirterek, "Genç ve dinamik bir takımımız var. Sporcularımıza güveniyoruz. Öncelikle alabileceğimiz kadar kota alıp olimpiyatlara katılmak daha sonra Tokyo'dan madalyalarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Milli Takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Erkekler:
Batuhan Çiftçi (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91 kilo)
Kadınlar:
Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo).
Kaynak: AA
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