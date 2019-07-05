05.07.2019 11:07
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Milli boksörler, Sırbistan'a gitti

Milli boksörler, Sırbistan

Genç Erkek Boks Milli Takımı, 9-15 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Gençler Vojvodina Altın Eldiven Boks Turnuvası'na katılmak için bu ülkeye gitti.

Genç Erkek Boks Milli Takımı, 9-15 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Gençler Vojvodina Altın Eldiven Boks Turnuvası'na katılmak için bu ülkeye gitti.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki Avrupa Şampiyonası ilk etap kamp çalışmalarına 20 sporcu katıldı.
Milli takım antrenörlerinden İsmail Çelikiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti.
Avrupa Şampiyonası'na kadar üç etap kamp çalışması yapacaklarını söyleyen Çelikiz, "İlk etapta güç kampımızı yaptık. Sporcularımızın her biri çok güzel. Herkes özveriyle çalıştı. İnşallah Türkiye'mize altın madalyalar kazandırırız." diye konuştu.
Çelikiz, Sırbistan'da düzenlenecek turnuvanın boksörlerin gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.
Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Spor

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