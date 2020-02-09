Haberler » Spor » Milli boksörlerden Macaristan'da bir altın, 2 bronz madalya - Spor

Milli boksörlerden Macaristan'da bir altın, 2 bronz madalya

Türkiye Milli Takımı, 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda bir altın, 2 bronz madalya kazandı.

09.02.2020 09:40 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:40Milli boksörlerden Macaristan'da bir altın, 2 bronz madalya
Türkiye Milli Takımı, 64. Uluslararası Bocskai Boks Turnuvası'nda bir altın, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 33 ülkeden 275 sporcunun katılımıyla 'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuva, final müsabakalarıyla sona erdi.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlık faaliyetleri kapsamında yer alan turnuvada 69 kilo final müsabakasında ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, Fin rakibi Elina Gustafsson'u yenerek altın madalya elde etti.
Kadınlar 75 kiloda Şennur Demir ve erkekler 81 kiloda Bayram Malkan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Macaristan, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 11:17:22