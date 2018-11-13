Milli Boksörlerin Kastamonu Kampı Sona Erdi

13 Kasım 2018 Salı 13:34



13 Kasım 2018 Salı 13:34

Hindistan'da 15-24 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nın hazırlıklarını tamamlayan Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Cahit Süme, organizasyondan güzel sonuçlarla döneceklerini söyledi.Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sonlandıran 7 milli sporcu, kara yoluyla, İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Milli takım akşam saatlerinde uçakla, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye hareket edecek.Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın verimli geçtiğini belirterek, "Güzel sonuçlarla dönmeyi düşünüyoruz. Bu çalışmanın karşılığını inşallah orada terimizin son damlasına kadar savaşarak almayı düşünüyoruz. Takım olarak kenetlendik. İnançlıyız." diye konuştu.Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek kadın sporcular şunlar:48 kilo: Ayşe Çağırır51 kilo: Busenaz Çakıroğlu57 kilo: Esra Yıldız64 kilo: Sema Çalışkan75 kilo: Busenaz Sürmeneli81 kilo: Elif Güneri+81 kilo: Şennur Demir