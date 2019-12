Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2019'u değerlendirdi Açıklaması

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aleti kategorisinde altın madalya kazanan ve bu dereceye ulaşan ilk milli sporcu unvanına sahip olan İbrahim Çolak, 2019'un sonuna doğru elde ettiği başarıda sabrın önemini vurguladı.

İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de belindeki rahatsızlığın ardından, 2019'un başlarında omzundan bir sakatlık yaşadığını aktardı. 2019'un ortalarında dizinden de ameliyat olduğunu kaydeden İbrahim Çolak, bu nedenle katıldığı organizasyonlarda yüzde yüz performansını gösteremediğini dile getirdi.

İbrahim Çolak, 2019'un ikinci yarısından itibaren halka aletinde iyi sonuçlar almaya başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Dünya Şampiyonası, hepimiz için güzel ve tarihi bir yarışma oldu. Bir altın ve bir gümüş madalya kazandık. 4 sporcu ile olimpiyata gitme hakkı kazandık. Bu yüzden çok mutluyuz. Takım olarak gidemesek de bireysel olarak gitmek çok büyük başarı. Kötü başlayan bir yılın sonuna doğru bu başarıyı elde etmek, kötü başlasak bile neleri düzelteceğimizi bize gösteriyor. Sabretmek de çok önemli. 'Olmadı, olmadı' diye çok üzülmüştüm bu yıl boyunca ama sonunda en güzeli oldu. O yüzden çok mutluyum. Şimdi olimpiyatlara katılma hakkı kazandım." diye konuştu.

Olimpiyatlar için ciddi bir antrenman programının olduğunu, Tokyo'dan önce Avrupa Şampiyonası'nda da mücadele edeceğini hatırlatan milli sporcu, "Bu hazırlık dönemini iyi geçirmeye, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası'nda ne kadar iddialı olduğumuzu kanıtladık. Olimpiyatlarda madalya için en büyük adaylardan birisi biziz aslında." ifadelerini kullandı.

"The Colak, 2020 Olimpiyatları'ndan sonra"

Cimnastik literatüründe "The Colak" adı verilen bir hareketi bulunan başarılı sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra serisine bunu ekleyebileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Olimpiyatlarda, büyük ihtimalle Dünya Şampiyonası'ndaki haraketleri yapacağım. Ben oradaki hareketleri, kombinasyonu, koreografiyi 3 yıldır yapıyorum. O yüzden vücudum, kaslarım otomatik hale geldi. O rutini değiştirirsem, aksaklıklar çıkabilir. Risk almak istemiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra serime 'The Colak' hareketimi koyabilirim."

Sorularda İbrahim Çolak

İbrahim Çolak, "Kim Milyoner Olmak İster" yarışması ile bir matematik test kitabında kendisiyle ilgili soruya yer verilmesi nedeniyle, bu yıl büyük mutluluk yaşadığını anlattı.

Çolak, "Bir bilgi yarışmasında ve bir sınavda benimle ilgili soru çıktı. Matematik sınavında halka aletiyle ilgili bir soru ilk kez gördüm. Beni çok mutlu etti. Çok büyük gururdu." değerlendirmesinde bulundu.

