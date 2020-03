Milli cimnastikçi İbrahim Çolak: "İnşallah üç ay içinde iyileşmiş olacağım"

Sakatlığı nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 2-3 aylık tedavi sürecinin ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmak için zamanının olacağını söyledi.Artistik cimnastikte halka aletinde 2019'da dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatının iyi geçtiğini ve 2-3 ay içinde çalışmalara başlayacağını belirtti.Yaşadığı sakatlığın sporun içinde olduğunu ifade eden İbrahim, "İki aydır yaşadığım omuz ağrısı antrenman sırasında arttı ve o an biseps tendonumun koptuğunu hissettim. Sonrasında doktorum Mehmet Demirtaş'a sonuçlar gösterildi. Dün ameliyat oldum. Zor kısmı atlattım, düne göre daha iyiyim. İnşallah her geçen gün daha hızlı iyileşmeye başlarım." değerlendirmesinde bulundu.Daha önce de iki kere diz ameliyatı geçirdiğini ama yine de yarışmalarda güzel dereceler elde ettiğini söyleyen İbrahim, "Her şerde bir hayır var derler ya gerçekten ona inanıyorum. Üzüldüm tabii ki ama şuna seviniyorum: Şu sakatlığım iki ay sonra olsaydı o zaman benim için çok kötü olurdu, olimpiyata gidememe durumum bile olabilirdi. İnşallah üç ay içinde iyileşmiş olacağım, kendimi toparlayıp olimpiyatlara hazırlanmak için de zamanım olacak." diye konuştu.Bir an önce toparlanacağına inandığını, hedefleri olduğunu vurgulayan İbrahim Çolak, "Dünya şampiyonasında aldığımız başarıları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkeme kazandırmak istiyorum. Şu anda sıfırdan başlıyor gibiyim aslında ama önümde zaman olduğu için moral ve motivasyonum da yerinde." ifadelerini kullandı.Dün akşam Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini hatırlatan milli sporcu, "Bakanımızın gelmesine gerçekten çok sevindim. Çok büyük moral oldu bana. Bu moral ve motivasyondan sonra bir an önce iyileşirim gibi geliyor. Sporculara sahip çıktığı için Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadığı için de çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.İbrahim Çolak, ameliyatın iyi geçtiğini anlatarak, "Doktorum 3 hafta sonra fizik tedaviye başlayabilirsin, dedi. Ondan sonra yaklaşık 2-3 ay içerisinde de iyi olacağına inanıyorum, dedi. Zaten iyileşme süreci maksimum 3 ay sürüyormuş, belki de daha kısa sürede iyileşeceğim." şeklinde görüş belirtti.Ameliyatını gerçekleştiren doktoru Mehmet Demirtaş'a ve diğer hastane görevlilerine ilgi ve alakalarından dolayı özel olarak teşekkür ettiğini dile getiren İbrahim, şöyle konuştu:"Federasyonumuzun da bana çok büyük destekleri oldu, her zaman arkamdalardı aslında sadece başarılı olduğum zamanlar değil, he zaman desteklediler. Ben de onların yüzünü kara çıkarmadığım için çok mutluyum. Bu yüzden Federasyon Başkanımız Sayın Suat Çelen'e, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyorum."İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı'nı yürüten Mehmetçiklerin en büyük teşekkürü hak ettiğini vurgulayan milli cimnastikçi, "Buradan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı diliyorum. Böyle bir şey olmasa daha iyi olurdu ama Türk halkı ne yapıyorsa Türkiye için yapıyor, kendi vatanı için yapıyor, en büyük teşekkür aslında Mehmetçik için. Onlar sayesinde biz buralarda rahat durabiliyoruz." şeklinde konuştu.Türk halkından dua beklediğini dile getiren İbrahim Çolak, "İnşallah en kısa zamanda iyileşirim ve olimpiyatlarda bir kez daha ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadesini kullandı.