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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sağ omzundan ameliyat edildi

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edildi.

04.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:00Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sağ omzundan ameliyat edildi
Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edildi.
Antrenmanda sakatlanan milli sporcu, Ankara Hastanesi'nde sağ omzundan operasyon geçirdi.
Sağlık durumu iyi olan İbrahim'in, yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

İbrahim Çolak, Memorial, Spor

Kaynak: AA

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4.03.2020 12:50:48