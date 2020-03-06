Yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi.
Gençlik ve Spor
Bakanlığının da sağlık durumuyla yakından ilgilendiği milli cimnastikçi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından operasyon geçirdiği Ankara
'dan İzmir
'e döndü.
İbrahim'in yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.