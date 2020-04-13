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Milli cimnastikçilerden videolu "Evde Kal" mesajı

Milli cimnastikçiler, kendi imkanlarıyla çektikleri videoyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına cimnastik hareketleri yaparak destek verdi.

13.04.2020 21:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:02
Milli cimnastikçiler, kendi imkanlarıyla çektikleri videoyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye " çağrısına cimnastik hareketleri yaparak destek verdi.
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve milli sporcular Nazlı Özgör, Nihatcan Gül, Burcu Önal, Ahmet Çoruh, Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Utku Çırak, Mehmet Ercoş, Yeliz Boylu, Simay Yıldızer, Elif Betül Karateke, İsmail Yağız Altıparmak, İrem Şahinkanat, Ahmet Meriç Turmamış, Şimal Seyman, Can Sarı, Çağla Moroğlu, Belinay Yetişen, Ecre Barklı ile İdil Toközlü, "evde kal" mesajı vermek için evlerinde kamera karşısına geçti.
Milli cimnastikçiler, kendi imkanlarıyla çektikleri videolarda kolonya, dezenfektan gibi temizlik ürünleri kullanarak cimnastik hareketleri yaptı.
Videonun sonunda paylaşılan mesajda ise "Cimnastik ailesi olarak sağlık için 'Evde Kal' diyoruz. Tüm vatandaşlarımız gibi camiamız ve camiamızın yakınlarının sağlığı bizim için çok önemli. Lütfen kendinize dikkat edin, size ihtiyacımız var. Bu mesajı çevrenizdekilerle ve sosyal medyadan paylaşarak sağlık çağrımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca yakınlarımızı da takip ederek kurallara uymayanları uyaralım. Sağlıklı nice günlere." ifadelerine yer verildi. Milli cimnastikçilerden videolu ’Evde Kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Evde Kal, Türkiye, Spor
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