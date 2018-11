Milli Curlingciler Avrupa'daki Başarılarının Gururunu Yaşıyor

29 Kasım 2018 Perşembe 12:46



YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye 'de 7 yıl önce kurulup kısa sürede adını dünyada ve Avrupa 'da duyurmayı başaran Curling Kadın Milli Takımı, Estonya 'daki Avrupa Curling Şampiyonası B Klasmanı mücadelesinde üçüncü olmanın mutluluğunu yaşıyor.Ay-yıldızlı bayrağı uluslararası müsabakalarda 2011 yılından beri temsil eden milli takım sporcuları, curlingde Türkiye'nin daha iyi seviyeye gelmesi için saatlerce buz üzerinde çalışıyor.Kurulduğu günden bu yana her sezon farklı başarılara imza atan sporcular, son olarak Estonya'nın başkenti Tallinn 'de 16-24 Kasım tarihlerinde Avrupa Curling Şampiyonası B Klasmanı'nda mücadele etti.Ev sahibi Estonya'ya yarı final maçında yenilen milliler, daha sonra Litvanya 'yı mağlup edip 10 ülkenin yer aldığı B Klasmanı'nda 3. olarak bronz madalya kazandı.Curling Kadın Milli Takımı Antrenörü Sadık Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya katılmak ve madalya kazanmak için 25 günlük kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.Topaloğlu, şampiyonaya madalya kazanmak için gittiklerini belirterek, "Bizim tek amacımız dünyada ve Avrupa'da ismimizi daha fazla duyurmak. Estonya'ya da madalya için gittik ve 10 ülke arasında grupları 2. olarak tamamladık. Yarı finalde Estonya'ya yenildik ama Litvanya ile yaptığımız 3'üncülük maçında 6-5 galip gelip müsabakayı 3. olarak tamamladık. Daha iyisi de olabilirdi çünkü amacımız birinci olmaktı." diye konuştu."Rakip ülke takımları Türkiye'den çekiniyor"Birçok ülkenin Türkiye'den çekindiğini ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti:"Bizimle oynayan ülkeler Türkiye'den çekiniyor. Çünkü curling branşında biz de varız, diyebiliyoruz. Önceden curling ve Türkiye denildiğinde kimse bu kadar önemsemiyordu ama şimdi Türkler maça geldiği zaman rakip ülkeler de maçlara daha derli toplu geliyor. Curling branşında diğer ülkelere nazaran çok yeniyiz. Genellikle Avrupa'da bu spor 25-30 senedir yapılıyor ama bizim sporcularımız 6-7 senedir oynuyor."Türk Curling Milli Takımı'nın kuruluşundan bu yana birçok başarıya imza attığını anlatan Topaloğlu, şöyle devam etti:"Bu şampiyona ilk başarımız değil. Daha önce bayanlarda 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları 'nda ikincilik elde ettik ayrıca 2016'da da İsveç 'teki Dünya Gençler Curling Junior Şampiyonası'nda hem erkeklerde hem de bayanlarda ikinci olduk.""6 saat antrenman yaparak bu başarıyı elde ettik"Bütün müsabakalarda birinciliğe odaklanıp hazırlandıklarını anlatan Topaloğlu, "Bizim en büyük avantajımız Türk olmamız. Gideceğimiz her ülkeye gitmeden önce odaklanıyoruz. Her zaman azimle buz üzerinde uzun süreler çalışıyoruz. Kapalı spor salonlarında antrenmanlar uzun süre yapılmıyor ama biz buz üzerinde 6 saat antrenman yaparak bu başarıyı elde ettik. Salonlarımız daha verimli olsa daha da iyi seviyelere gelebiliriz." şeklinde konuştu.Takım kaptanı Dilşat: "Hedefimiz şampiyonluktu"Türkiye Curling Kadın Milli Takımı Kaptanı Dilşat Yıldız da Estonya'daki müsabakalara iyi hazırlandıklarını ve bu ülkeye madalya kazanmak için gittiklerini söyledi.Milli sporcu, "Estonya'da hedefimiz şampiyonluktu ama yarı final maçında Estonya'ya yenilerek 3'üncülük maçına çıkmak zorunda kaldık. Sonuç tam olarak istediğimiz gibi olmasa da ülkemize madalyasız dönmedik. Derece yapmamız bizim için çok önemli. Çünkü 2022'deki olimpiyat için kota almamız gerekiyor. Sonuçta iyi bir klasmanda derece yaptık ve madalyamızı kazandık." ifadelerini kullandı.Şampiyonaya katılan birçok ülkenin curlingde iyi olduğunu anlatan Dilşat Yıldız, bu ülkeler arasından madalya kazanmalarının maçlara katılan herkesi şaşırttığını sözlerine ekledi.