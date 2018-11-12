12 Kasım 2018, 12:24
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Milli Curlingciler Estonya Yolcusu

Milli Curlingciler Estonya Yolcusu

Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım sporcuları, yarın bu ülkeye gidecek.

Estonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım sporcuları, yarın bu ülkeye gidecek.

Türkiye Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-24 Kasım tarihlerinde başkent Tallinn'de organize edilecek şampiyonada Türkiye, 10 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:

Erkek takımı: Emre Karaman, Enes Çağlayan, Zeki Uçan, Oğuzhan Karakurt, Uğurcan Karagöz

Kadın takımı: Dilşat Yıldız, Semiha Konuksever, Öznur Polat, Özlem Polat, Beyzanur Konuksever. Avrupa,Estonya
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:24



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