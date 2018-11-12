Milli Curlingciler Estonya Yolcusu

Estonya
'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa
Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım sporcuları, yarın bu ülkeye gidecek. Türkiye
Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-24 Kasım tarihlerinde başkent Tallinn
'de organize edilecek şampiyonada Türkiye, 10 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.
Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım kafilesinde şu sporcular bulunuyor:
Erkek takımı: Emre Karaman
, Enes Çağlayan
, Zeki Uçan, Oğuzhan Karakurt
, Uğurcan Karagöz
Kadın takımı: Dilşat Yıldız, Semiha Konuksever, Öznur Polat, Özlem Polat, Beyzanur Konuksever.
Avrupa,Estonya
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:24