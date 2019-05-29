Milli dansçılar Almanya yolcusu

Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Tekerlekli Sandalye Dans Milli Takımı, Almanya
'da 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına katılacak.
Milli Takım Kafile Başkanı ve antrenör Gazi Umdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya
'da gerçekleştirilen 10 günlük kampın devam ettiğini söyledi.
Almanya'nın Frankfurt
kentinde 1-2 Haziran'da yapılacak "Para Dance Sport Mainhatten Cup" yarışmasına hazırlandıklarını aktaran Umdu, yarışmada Türkiye'yi 4 kategoride Abdülkadir Ünal, Osman Ertöz, Mehmet Sefa Öztürk, Sima Elif Umdu ve Yeşim Eryiğit'in temsil edeceğini dile getirdi.
Umdu, yarışmadan başarıyla dönmek istediklerini kaydetti.
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Kaynak: AA