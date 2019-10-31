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Milli dansçılar Büyükşehir'de

Serbest stil dans yarışmasında Türkiye ikincisi olarak Almanya'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Romeo Dans ve Spor Kulübü öğrencileri, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile görüştü.

31.10.2019 14:06Milli dansçılar Büyükşehir'de
Serbest stil dans yarışmasında Türkiye ikincisi olarak Almanya'da Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Romeo Dans ve Spor Kulübü öğrencileri, Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Genel Sekreter Hüseyin Beyhan ile görüştü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beyhan, minik dansçıları kutlayarak başarılar diledi.
Ziyarete kupalarıyla gelen öğrencileri tek tek tebrik eden Beyhan, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.
Beyhan, Büyükşehir Belediyesi olarak amatör sporlara ve sosyal faaliyetlere ellerinden gelen azami desteği verdiklerini ifade etti.
İstanbul'da yapılan yarışmalarda Türkiye ikincisi olan minik dansçılar, 16-24 Kasım'da tarihleri arasında Almanya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek milli olma şansı da yakalayacak.

Almanya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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