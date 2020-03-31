Milli Dayanışma Kampanyası'a Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 aylık maaşı ile destek verdi.
31.03.2020 09:20 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 aylık maaşı ile destek verdi.
Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi. Özhaseki sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 aylık maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Çünkü #BizBizeYeteriz" ifadesini paylaştı. - KAYSERİ
Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki 5 maaşı ile destek verdi. Özhaseki sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na 5 aylık maaşımla destek veriyorum. Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız. Çünkü #BizBizeYeteriz" ifadesini paylaştı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Güncel