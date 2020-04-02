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Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, Milli Dayanışma Kampanyası için sağlık personelinin maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı.

02.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:33

Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası için sağlık personelinin maaşlarından kesinti yapılacağı iddiaları hakkında bir açıklama yaptı. Birinci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Milli Dayanışma Kampanyası için sağlık personelinin maaşından kesinti yapılacak mı? Bakan yardımcısından açıklama geldi

Şuayip Birinci Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte belgeyi koronadan daha hızlı yayıp insanları kandırmaya çalışanların vicdanlarını tedavi etmeye vaktimiz yok. Sizi korona ailesinin uslanmaz bireyleri olarak kabul ediyoruz."

Milli Dayanışma Kampanyası için sağlık personelinin maaşından kesinti yapılacak mı? Bakan yardımcısından açıklama geldi
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ekonomi, Güncel

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Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı

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Haberler ›› Ekonomi ››Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı - Ekonomi

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