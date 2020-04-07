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Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Polis ekiplerinin Aslı Tombaş'ın evine gelmesi Polislerin Tombaş'ın kumbarasını teslim almaları Polislerin bankaya giderek parayı görevlilere vermeleri Polislerin Aslı Tombaş'a banka dekontu teslim etmeleri Aslı Tomba'ın açıklaması Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek...

07.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:05
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Polis ekiplerinin Aslı Tombaş'ın evine gelmesi
Polislerin Tombaş'ın kumbarasını teslim almaları
Polislerin bankaya giderek parayı görevlilere vermeleri
Polislerin Aslı Tombaş'a banka dekontu teslim etmeleri
Aslı Tomba'ın açıklaması
Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Tokat'tan 13 yaşındaki öğrenci kumbarasındaki parayı bağışlarken Kastamonu'da 65 yaşındaki kadın, emekli maaşından ayırdığı parayı bağışladı
TOKAT - Tokat'ta 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi kumbarasındaki parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı, Kastamonu'da ise 65 yaşındaki kadın, emekli maaşından ayırdığı parayla kampanyaya destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, başta iş dünyası olmak üzere Türkiye'nin her yerinden insanlar güçleri yettiği kadar destek oluyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Aslı Tombaş, kampanyaya katılmak için para biriktirmeye başladı.
Beş gün boyunca biriktirdiği harçlığını sokağa çıkma yasağı nedeniyle bankaya götüremeyen Tombaş, 155 hattını arayarak yardım istedi.
Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aslı Tombaş'ın kendilerine teslim ettiği 70 lirayı bankaya yatırarak banka dekontunu Tombaş'a teslim etti.
Aslı Tombaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek olmak istediğini söyledi.
Polis ekiplerinin evlerine geldiği zaman çok şaşırdığını ifade eden anne Özlem Gürel de kızıyla gurur duyduğunu ifade etti. Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Banka, Polis, Güncel

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Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek
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