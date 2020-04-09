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Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek

Giresun'da 9 yaşındaki Tuana Özdemir, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:58
Milli Dayanışma Kampanyası ile Türkiye tek yürek
Giresun 'da 9 yaşındaki Tuana Özdemir, tablet almak için kumbarasında biriktirdiği parasını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya, başta iş dünyası olmak üzere Türkiye'nin her yerinden insanlar güçleri yettiği kadar destek oluyor.
Giresun'da 4'üncü sınıf öğrencisi Tuana Özdemir de tablet almak için kumbarasında biriktirmeye başladığı 160 lirasını kampanyaya bağışladı.
Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayan Özdemir, talebini ilgililere iletti.
Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemilerçekeği Mahallesi'nde ikamet eden Özdemir'in evine giderek kumbaradaki parayı teslim aldı.
Tuana Özdemir, bağışını teslim ettiği sırada yaptığı açıklamada, "Ben kumbaramda bulunan parayı ihtiyaç sahibi olanlara vermek istedim, helal olsun. Ben yine biriktirim." dedi.
Polisler tarafından bankaya yatırılan bağışın makbuzunu Tuana Özdemir'e teslim ettikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Giresun, Türkiye, Güncel
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