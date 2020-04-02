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Milli Dayanışma Kampanyası Kapsamında Toplanan Bağış Miktarı Açıklandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını açıkladı.

02.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:50
Milli Dayanışma Kampanyası Kapsamında Toplanan Bağış Miktarı Açıklandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli Dayanışma Kampanyasını başlatıyoruz. Amacımız, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır." ifadelerini kullanarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" isimli milli dayanışma kampanyasını başlatmıştı.

Altun, Twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısı ile başlattığı milli dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanımızın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912? toplandı.

Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri https://t.co/zKNezqHJx1 sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020

"Şimdiye Kadar 552 Milyon 529 Bin 912 Lira Toplandı"

Altun, Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Biz Bize Yeteriz web sitesinde toplam bağış miktarı, toplam atılan SMS adedi ve en yüksek bağışlar yer alıyor. Açıklanan bilgilere göre 1 Nisan itibarıyla toplam 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı ve 1 milyon 830 bin 79 adet SMS atıldı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fahrettin Altun, Twitter, Teknoloji
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