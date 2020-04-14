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Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısı üzerine Bayburtlu besici Eşref Öztürk, 450 kiloluk düvesini bağışladı.

14.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:44
Milli Dayanışma Kampanyası'na 450 kiloluk düve bağışı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısı üzerine Bayburtlu besici Eşref Öztürk, 450 kiloluk düvesini bağışladı.

Bayburt'un Saraycık Köyü'nde besicilikle uğraşan Öztürk, Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu besici Eşref Öztürk, 450 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.

Öztürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve "Çorbada tuzumuz olsun." diyerek kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı.

Kovid-19'la mücadele çalışmaları için de mesaj veren Öztürk, vatandaşlara yönelik evde kalmaları çağrısında bulundu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel
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