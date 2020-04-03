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Milli Dayanışma Kampanyası'na 70 yaşındaki Yusuf amcadan destek

Adıyaman'da 70 yaşındaki Yusuf Turgut, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.

03.04.2020 20:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:21
Adıyaman 'da 70 yaşındaki Yusuf Turgut, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulundu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlardan Yusuf Turgut, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak, emekli maaşının 650 lirasının kampanya hesabına yatırılmasını istediğini söyledi.
Turgut'un Siteler Mahallesi'ndeki evine giden ekipler, parayı teslim alarak hesaba yatırdı.
Yusuf Turgut, yaptığı açıklamada, "İnsanlarımızın birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatanımızın ve milletimizin, hem görev olarak hem de maddi olarak yanındayız." diye konuştu. Milli Dayanışma Kampanyası’na 70 yaşındaki Yusuf amcadan destek

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Turgut, Adıyaman, Güncel

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Milli Dayanışma Kampanyası'na 70 yaşındaki Yusuf amcadan destek
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