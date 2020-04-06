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Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 yaşındaki Zehra da destek verdi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bilgisayar için biriktirdiği kumbaradaki parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Zehra Alan'a tablet hediye etti.

06.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:50
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bilgisayar için biriktirdiği kumbaradaki parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 9 yaşındaki Zehra Alan'a tablet hediye etti.
Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, cuma günü bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da kampanyaya desteğinden dolayı Zehra Alan'a tablet bilgisayar hediye etti.
Eroğlu'nun hediyesi zabıta ekiplerince teslim edildi.
Mustafa Alan, kızıyla Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu telefonla arayarak teşekkürlerini iletti.
Zehra Alan ile telefonla görüşen Eroğlu, duyarlılığından dolayı Alan'ı tebrik ederek, şunları söyledi:
"Sen kocaman yüreği olan bir kızımızsın. Öncelikle seni yetiştiren anne ve babaya da teşekkür ediyorum. Zehra'nın bu güzel davranışından dolayı bir hediyemiz olsun istedim. Çünkü böyle güzellikleri desteklemek lazım. Onun için lütfen bu hediyemizi kabul et. Senin yüreğin o kadar güzel ki kendin kullanmayıp daha çok ihtiyacı olan birine vereyim demişsin. Bu da örnek bir davranış. Keşke senin gibi herkes bunu gösterebilse ama sen hepimize örnek oldun."
Zehra'nın babası Mustafa Alan, Eroğlu'na teşekkür ederek şunları dile getirdi:
"İçimde hem gurur hem de sevinç var. Kızımın da böyle bir şey yapması çok hoşuma gitti. Birlikte oturuyorduk, televizyon izlerken kendisi yardım kampanyasına katkıda bulunmak istediğini söyledi. Yardımımızı yaptık. Belediye Başkanımız da bir hediye gönderdi kızıma, sağ olsun. Çok mutlu olduk."
Zehra Alan da "Tokat Belediye Başkanımıza hediye gönderdiği için teşekkür ediyorum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum." ifadesini kullandı. Milli Dayanışma Kampanyası’na 9 yaşındaki Zehra da destek verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel

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Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 yaşındaki Zehra da destek verdi
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