Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Malatya'dan anlamlı bir destek geldi.

Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek
20.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:06
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Malatya'dan anlamlı bir destek geldi. İhsan ve Hasan Demirtaş isimli kardeşler 600 kilogramlık tosunlarını kampanyaya bağışladı.

Malatya'da İhsan ve Hasan Demirtaş isimli kardeşler, tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de etkili olan korona virüs salgını nedeniyle ekonomik zorluklar yaşayan yardıma muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 600 kiloluk tosunlarını Malatya Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Hediye edilen tosunu bizzat teslim alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaptığı açıklamada, "Doğanyol İlçesi Damlı Mahallesi'nde İhsan ve Hasan Demirtaş kardeşler telefon ile beni aradılar. 'Biz evimizde kendimiz için beslediğimiz bir besi hayvanımız var. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Evlere iftarda ve sahurda sıcak yemek dağıtıyorsunuz. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımında, hediye çeki yardımında bulunuyorsunuz. Vatandaşların evine kuaför göndermeniz ve onları dışarıya çıkarıp gezdirmeniz bizleri ziyadesiyle memnun etti. İstanbul'a gideceğimden dolayı İhsan kardeşime vekaletimi verdim. Kardeşim de sizlere bu hayvanı teslim edecek. Sizler de bunu hayrat olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtın' dediler. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak emaneti teslim aldık ve ekiplerimiz ihtiyaç sahiplerine dağıtacaklar. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu anlamlı davranış bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir, bu nedenle sizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Milletin millet olma vasfının en güzel örneklerinden birinin de bu dayanışma olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, "Korona virüs salgını dolayısıyla sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için bizlere teslim ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na en güzel örneklerinden biri olan bu hayrı bizlere teslim ettiler. Bizler de bunu en güzel şekilde ihtiyaç sahiplerine arefe günü ulaştıracağız" şeklinde konuştu.

Bağışta bulunan kardeşlerden İhsan Demirtaş, Büyükşehir Belediyesine güvendikleri ve yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağına inandıkları için buraya teslim ettiklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Doğanyol, Türkiye, Malatya, Güncel, Haber

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