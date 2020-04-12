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Milli Dayanışma Kampanyası"na desteğiyle duygulandıran Afgan çoban: "Kendi devletim gibi destek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lirasını bağışlayan Kars'ta çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sadık Uzbek, Türkiye'yi kendi ülkesi gibi gördüğü için destek verdiğini söyledi.

12.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 200 lirasını bağışlayan Kars 'ta çobanlık yapan Afganistan uyruklu Sadık Uzbek, Türkiye'yi kendi ülkesi gibi gördüğü için destek verdiğini söyledi.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde 4 çocuğuyla yaşayan Uzbek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aldığı "sosyal uyum yardımı"nın yanı sıra yaptığı çobanlıktan kazandığı parayla geçimini sürdürüyor.
Kampanyaya yaptığı destekle duygulandıran Uzbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok mutlu olduğunu belirtti.
Milli Dayanışma Kampanyası'nı televizyondan öğrendiğini ve imkanları doğrultusunda destek vermek istediğini anlatan Uzbek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Burada birbirimize çok bağlıyız. Kendi devletim gibi gittim destekte bulundum. Türkiye'yi çok seviyorum, burada çalışıyorum ve çok mutluyum. Çocuklarımla, ailemle burada yaşıyorum." ifadelerini kullandı.
Selim Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Fikret Çelik ise Uzbek'e her zaman destek verdiklerini kaydederek, Uzbek'in ayda 720 liralık sosyal uyum, şartlı eğitim, şartlı sağlık, kömür ve gıda yardımlarından düzenli olarak faydalandığını aktardı.
Tozluca köyü muhtarı Lütfü Güngör de Uzbek'in köyde çobanlık yaptığını bildirerek, "Geçim sıkıntısından dolayı Türkiye'ye geldiler. Burada çobanlık yaparak geçimini sağlıyor. Türkiye'yi çok seviyor, ailesi için çalışıyor. Yaptığı yardım bizi çok duygulandırdı. Yabancı birinin ülkemizi bu kadar sevmesi bizleri mutlu etti." diye konuştu.
Duygulandıran destek
Tozluca köyünde çobanlık yapan Uzbek'in, Selim Belediyesine giderek Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak için görevlilerle yaptığı diyalog, belediye personelinin cep telefonu kamerasına yansımıştı.
Görüntüde bir görevlinin, bir ihtiyacının olup olmadığını sorması üzerine Uzbek, "Devlet için yardım vermeye geldim ve 200 lira bağışlayacağım. İhtiyacım olsun, olmasın yine para vereceğim. Kendimin bir çaresini bulurum sıkıntı değil, Allah büyük." ifadelerini kullanmıştı.
Belediye Başkanı Coşkun Altun da Sadık Uzbek'in davranışından dolayı duygulandığını ifade etmişti. Milli Dayanışma Kampanyası’na desteğiyle duygulandıran Afgan çoban: ’Kendi devletim gibi destek...

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Selim, Kars, Güncel
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