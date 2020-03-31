Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Milli Dayanışma Kampanyası'na, tüm çalışanları adına toplamda 40 milyon lirayı aşkın bağışla katıldıklarını belirterek, "Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.

31.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:20
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Milli Dayanışma Kampanyası'na, tüm çalışanları adına toplamda 40 milyon lirayı aşkın bağışla katıldıklarını belirterek, "Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Türk Telekom açıklamasında görüşlerine yer verilen Önal, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği Milli Dayanışma Kampanyası'na toplumun tüm kesimlerinden gelen destek çığ gibi büyüdü. Türk milletinin ne kadar yüce gönüllü ve samimi olduğunu ortaya koyan bir tablo ile karşılaştık. Böyle mukaddes bir toplumun ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Ben de bu ay ki maaşımla kampanyaya katıldım. Kurumumuzdan üst düzey yönetici arkadaşlarım da sağ olsunlar imkanları ölçüsünde bu desteği güçlü katkılarıyla devam ettirdiler. Bu zorlu dönemde kesintisiz iletişimin devam etmesi için var gücüyle çalışan tüm Türk Telekom ailemiz adına da 40 milyon TL'lik bir destekte bulunduk. Umuyorum ki devlet-toplum-kurum dayanışması ile bu badireden de güçlenerek çıkacağız. Salgınla ve salgının neden olduğu ekonomik sorunlarla da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü, Biz Bize Yeteriz."

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Telekom, CEO, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Ekonomi
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi Ekonomi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Ekonomi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu’ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak Ekonomi
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine indirim geldi
Fed’den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Ekonomi
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Ekonomi
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
İhtiyaç sahiplerine 1.000 TL’lik yardımın verileceği tarih belli oldu Ekonomi
İhtiyaç sahiplerine 1.000 TL'lik yardımın verileceği tarih belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:20: DOKA, Kovid-19 ile mücadele için 6 milyon lira destek verecek - Ekonomi 20:16: Tofaş da koronavirüse karşı koyamadı - Ekonomi 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:12: KİT'lerin istihdam verileri - Ekonomi 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 20:04: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Ekonomi 19:56: Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 214'e yükseldi - Ekonomi 18:00: Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi - Ekonomi 17:15: Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu - Ekonomi 16:44: Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi - Ekonomi 16:21: Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi - Ekonomi 15:58: ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı - Ekonomi