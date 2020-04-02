"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Giresun'dan da destek verildi.
02.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:40
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Giresun 'dan da destek verildi.
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya şahsı olarak 5 aylık emekli maaşını bağışladığını belirterek, Giresunlu hemşehrilerinden kampanyaya destek olmalarını istedi.
AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya şahsı olarak 5 aylık emekli maaşını bağışladığını belirterek, Giresunlu hemşehrilerinden kampanyaya destek olmalarını istedi.
Kaynak: AA
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Giresun, Güncel