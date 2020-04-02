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"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Siirt'teki sivil toplum örgütleri ve iş adamları da destek verdi.

02.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Siirt 'teki sivil toplum örgütleri ve iş adamları da destek verdi.
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, kampanyaya oda olarak destek verdiklerini belirtti.
Tüm iş çevresi, sivil topum örgütleri ve vatandaşları da kampanyaya destek sunmaya davet eden Çalapkulu, şunları kaydetti:
"Manevi duyguların zirve yaptığı üç aylar ve yaklaşan ramazan öncesi gerçekleşen bu kampanyayı anlamlı buluyoruz. Dünyanın en zengin ülkesi olmayabiliriz ama Müslümanlar olarak bizler cömert ve yardımsever insanlarız."
Kampanyaya nakit desteğinde bulunan Türkiye Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Ali İlbaş, "Vatandaşlarımız bu ülke için nasıl canını feda ettiyse malını da feda edecektir. Gelin bu kampanyaya destek olalım." ifadelerini kullandı.
İş adamı Şirin Yıldız da "Allah devletimize zeval vermesin. Biz güçlü bir ülkeyiz. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüsü de aşacağız." dedi.
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’Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Siirt, Güncel

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"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
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Haberler ›› Güncel ››'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

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