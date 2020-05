Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olan şehit annesine Anneler Günü sürprizi

Kaynak: AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan 76 yaşındaki şehit annesi Ulviye Köse'yi evinde ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutlayan doktor ve eczacı ikiz kardeşler, Ulviye teyzenin ağrılarına da derman oldu.Bolu'da 8 Haziran 1998'de şehit düşen Jandarma Er Ali Köse'nin Aşağı Çavundur Mahallesi'nde oturan annesi Ulviye Köse'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na verdiği destekten dolayı teşekkür eden biri doktor, diğeri eczacı 28 yaşındaki ikiz kardeş, Ulviye teyzenin hem Anneler Günü'nü kutladı hem de sağlık taramasından geçirerek, ağrılarına çözüm bulmaya çalıştı.Teşekkür etmek için Köse'nin evine gelen Çubuk Belediyesi meclis üyesi eczacı Tunahan Zengin ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oğuzhan Zengin, şehit annesi Köse'nin manevi evlatları olarak, bundan sonraki tüm sağlık ve bakım giderlerini üstlendiklerini söyledi.Ağrılarının bulunduğunu ve nefesinin neredeyse kesilir gibi olduğunu anlatan Köse, oğlunun şehadetinin ardından, bugüne kadarki en güzel Anneler Günü sürprizini yaşadığını belirtti.Anneler Günü yaklaştığında içinde bir burukluk oluştuğunu aktaran Köse, "Sizi görünce rahatladım. Allah razı olsun, çok mutlu oldum. Allah ne muradınız varsa versin." dedi.Uzun zamandır sağlık problemi yaşadığını kaydeden Köse, "Yavrum iki isteğim var. Birincisi şu evime ayda bir temizlik yapılırsa çok sevinirim. İkincisi ise sırtım ve belim çok ağrıyor. Şu ciğerime bıçak saplanmış gibi ağrı veriyor. " diyerek, yardım istedi."Biz onlar için ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz"Şehit annesi Köse'nin bundan sonra kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Dr. Oğuzhan Zengin, "Biz önce genel bir muayene yapacağız. Hastalıklarının tedavisini yapacağız. Daha sonra da her ay rutin kontrollerini evde gerçekleştireceğiz. Allah Ulviye teyzemizden razı olsun. Biz onlar için ne yapsak onların hakkını ödeyemeyiz." ifadesini kullandı.Ulviye Köse'nin isteğinin kendileri için emir niteliğinde olduğunu belirten Tunahan Zengin de "Ülkemiz için hem canından çok sevdiği evladını feda ediyor hem de bu ülke için manevi değeri çok yüksek olan maddi destekte bulunuyor. Bunun tarifi olamaz. Allah razı olsun kendisinden. Şehit annesi olarak her zaman başımızın tacı olacaklar. Bizden istediği her şeyi yerine getirmek boynumuzun borcudur." diye konuştu.Aşağı Çavundur Mahallesi Muhtarı Abdullah Esre de mahalle sakinlerinden Ulviye Köse'nin tüm ilçenin iyilik simgesi olduğunu söyledi.Esre, "Allah sizden razı olsun. Ulviye teyzenin hastalıklarına derman olursanız, çok seviniriz." dedi.