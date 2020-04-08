Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor

Uşak 'ta bir Kıbrıs Gazisi, Aydın 'da bir emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Faik Şengüler, jandarma ekiplerini çağırarak 500 lira bağışta bulundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Şengüler'in desteğini çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Ne mutlu bana ki böyle şerefli bir milletin evladıyım. Kıbrıs Gazimiz, emekli aylığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu. İyi ki varsınız güzel insanlarımız." ifadelerini kullandı.

Aydın'da bir emekli, maaşını bağışladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Gedilli de Vefa Sosyal Destek Grubunun desteğiyle aldığı emekli maaşını, kampanyaya bağışladı.

Gedilli, "İncirliova'da, Aydın'da toplumu düşünen kişilerin daha çok olmasını istiyorum. Bağış yapıp bir şey kaybetmezsin ama topluma faydalı olursun. Bağışlarımız helal olsun." dedi.

İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü de Gedilli'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA