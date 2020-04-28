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Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Beyoğlu Belediyesi, kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 11 yaşındaki çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

28.04.2020 18:33 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:35
Beyoğlu Belediyesi, kumbarasında biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan 11 yaşındaki çocuk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Beyoğlu ilçesinde yaşayan Hiranur Sadıç, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a sosyal medya üzerinden mesaj attı.
Hiranur mesajında, bugünün doğum günü olduğunu ve 2 yıldır akıllı tahta almak için kumbarasında biriktirdiği parayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirtti.
Mesajı okuyan Yıldız, Hiranur'un doğum gününü kutlamak için belediye ekiplerini görevlendirdi. Ekipler, pasta ve hediyeyle Hiranur'un evine giderek sürpriz yaptı.
Sürpriz doğum günü kutlamasından mutlu olduğunu dile getiren Hiranur, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür etti. Milli Dayanışma Kampanyası’na destek veren çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel, Haber

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