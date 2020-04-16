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Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler, Kaymakam Mutlu'yu ziyaret etti

Gaziantep'in Araban ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler, Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu ziyaret etti.

16.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:54
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler, Kaymakam Mutlu'yu ziyaret etti
Gaziantep 'in Araban ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verenler, Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'yu ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, Araban Cumhuriyet Savcısı Ramazan Demiraslan, Araban Hakimi Yasin Kök, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Kadir Gökhan Bakan, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Şakir Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Kasney, MHP İlçe Başkanı İskender Gör, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, muhtarlar, din görevlileri ve kamu görevlileri kampanyaya destekte bulundu ve Kaymakam Mutlu'yu ziyaret etti.
Sosyal mesafenin korunması için konuklarına Hükümet Konağı bahçesinde hitap eden Mutlu, dünyayı etkisi altında alan koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirleri almaya devam ettiklerini belirtti, kampanyaya yaptıkları bağışlar için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Araban, Güncel
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