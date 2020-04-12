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"Milli Dayanışma Kampanyası"na dezenfeksiyon desteği

Amasya'da bir temizlik şirketinin sahibi Hüsnü Atalar, Milli Dayanışma Kampanyası'na polis, jandarma, zabıta ve sağlık çalışanlarının resmi araçlarını ücretsiz dezenfekte ederek destek verdi.

12.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:40
Amasya 'da bir temizlik şirketinin sahibi Hüsnü Atalar, Milli Dayanışma Kampanyası'na polis, jandarma, zabıta ve sağlık çalışanlarının resmi araçlarını ücretsiz dezenfekte ederek destek verdi.
Atalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için kolluk kuvvetlerinin ve sağlıkçıların hizmet için kullandığı araçları ilaçladı.
Atalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına böyle destek verebildiklerini, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerinde her mücadeleyi kazanacağını söyledi.
Dezenfekte sırasında sertifikalı ürünler kullandıklarını ve ücret talep etmediklerini ifade eden Atalar, şunları kaydetti:
"Kovid 19'la mücadele kapsamında en çok çalışmayı gerçekleştiren sağlık çalışanlarımız, jandarma, polis teşkilatımız ve zabıtalarımız. Biz de firma olarak bu çalışanlara destek amaçlı sahip olduğumuz cihazla hiçbir ücret almadan araçlarını dezenfekte ederek destek veriyoruz. Bugün yaklaşık 40 polis aracımızı dezenfekte ettik, bu dezenfekte çalışması yaklaşık bir ay etki gösteriyor. Polisimizin, askerimizin, sağlık çalışanımızın güvende olması için biz de bu süreçte böyle bir destek verdik. İlaçlama cihazımızın bir tanesini de İl Sağlık Müdürlüğüne hibe ettik. Onu da ambulansların ve sağlık alanlarının temizliğinde kullanacaklar. Firma olarak Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na biz de bu anlamda destek veriyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun." ’Milli Dayanışma Kampanyası’na dezenfeksiyon desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Jandarma, Amasya, Polis, Güncel
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