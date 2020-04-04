Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli Dayanışma Kampanyası'na düve bağışlayarak destek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısına Bayburtlu besici Recep Ali Yaya 500 kiloluk düvesini bağışlayarak destek verdi.

04.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:08
Milli Dayanışma Kampanyası'na düve bağışlayarak destek verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısına Bayburtlu besici Recep Ali Yaya 500 kiloluk düvesini bağışlayarak destek verdi. Bayburt'un Bayırtepe köyünde besicilikle uğraşan Yaya, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için "Efe" ile "Paşa" isimli tosunlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.

Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu besici Recep Ali Yaya, 500 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.

Yaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve "Çorbada tuzumuz olsun" diyerek kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı. Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat katkı sunmasının herkes için güzel bir örnek olduğunu kaydeden Yaya, "Cumhurbaşkanımızın bizzat katıldığı kampanyaya bizde bir düvemizi bağışlayarak destek olmak istedik. Türkiyem için, 'Biz bize yeteriz'e destek için böyle bir şey öngördük. Türk Milleti olarak birliğimizi, beraberliğimizi ülke olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bizim devletimiz gibi vatandaşına sahip çıkan, destek veren bir devlet bugüne kadar görmedim. Bunun için birlik olalım, beraber olalım. Her şey bizim için daha güzel olacak." dedi.

Yardımlarına bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Yaya, "Allah nasip ediyor, böyle yardımlarda bulunuyoruz. Biz bize yeteriz" diye konuştu.

Covid-19'la mücadele çalışmaları için de mesaj veren Yaya, vatandaşlara yönelik evde kalmaları çağrısında bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de Yaya'yı ziyaret ederek gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Milli Dayanışma Kampanyası'na düve bağışlayarak destek verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Haberler
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan’dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüs, İspanya’da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs, İspanya'da son 24 saatte 809 kişiyi daha hayattan kopardı
Konya’da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı’na soruldu Haberler
Konya'da vaka sayısı neden fazla? Merak edilen soru Belediye Başkanı'na soruldu
Güzel haber Türkiye’den! 84 yaşında koronavirüsü yendi Haberler
Güzel haber Türkiye'den! 84 yaşında koronavirüsü yendi
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında Haberler
Yurt dışından dönen 15 bin 756 kişi hala karantina altında
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu Haberler
İBB, virüs tedbirleri için havalimanlarında kullanılan yöntemi istasyonlarda devreye soktu
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı Haberler
Baraj suları çekilince ortaya çıktı! Bölge halkını duygulandırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:10: Yargıtay üyesi bir kişide Korona virüs tespit edildi - Haber 13:10: Başkan Beyoğlu semt pazarlarında maske ve eldiven dağıttı - Haber 13:10: İspanya'da bilanço ağırlaşıyor: 11 bin 744 ölüm - Haber 13:10: Fiat, tüm bayilerini dijitale taşıdı - Haber 13:10: Amasya'da sosyal yardım ödemeleri evlere teslim ediliyor - Haber 12:39: Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haber 12:10: Yurt dışından gelip yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, karantina günlerini anlattı - Haber 12:05: Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor - Haber 11:44: Kına gecesi için Azerbaycan'a gelen Rizeli aile, sınır kapıları kapanınca yurda dönemedi - Haber 11:41: İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber