Milli Dayanışma Kampanyası'na düvesini bağışladı
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu beldesinde yaşayan Hasan Arık, Milli Dayanışma Kampanyası'na çok sevdiği düvesini bağışladı.
05.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:22
65 yaşındaki Hasan Arık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na
düvesini bağışladı. Arık kampanyaya katılmaktan gurur duyduğunu söylerken, 70 yaşındaki komşusu Halil Altınkaya da kampanyaya bin TL bağışta bulunarak katıldığını ifade etti. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya, Simav, Güncel