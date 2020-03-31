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Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası" yediden yetmişe her kesimden destek gördü.

31.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:07
Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası" yediden yetmişe her kesimden destek gördü. İçişleri Bakanlığında görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar da yardım kampanyasına en az bir maaş bağışlayarak destek olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldı. "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya ilk destekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın 7 maaşını bağışladığı kampanya kısa sürede yediden yetmişe her kesimden büyük destek gördü. Kampanyaya bir destekte İçişleri Bakanlığı merkezinde görevli bürokratlar, valiler ve kaymakamlardan geldi. Bürokratlar, valiler ve kaymakamlar, kampanya kapsamında ilan edilen hesap numaralarına en az birer maaşlarını bağışlayacak. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika
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Haberler ›› Politika ››Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek - Haberler

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