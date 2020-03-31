Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Milli Dayanışma Kampanyası"na işsizlik maaşıyla destek verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Mesut Şimşek isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya işsizlik maaşını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:04
Kocaeli 'nin Körfez ilçesinde yaşayan Mesut Şimşek isimli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya işsizlik maaşını bağışlayarak destek verdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve 9 aydır işsiz olan Mesut Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası"na işsizlik maaşını bağışlayarak destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrasında Şimşek, farkındalık oluşturmak amacı ile 2 bin 354 TL'lik işsizlik maaşını bağışladı. Konuyla ilgili konuşan Şimşek, insanların bu konuda duyarlı olmasını sağlamak amacı ile maaşını bağışladığını söyledi.

Çorbada tuzum olsun istedim ifadelerine yer veren Şimşek, "Benim maddi durumum iyi. Ben yaklaşık 20 yıl farklı pozisyonlarda Körfez Belediyesi'nde çalıştım. Şu an işsizim. Bu nedenle işsizlik maaşı alıyorum. Ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını görmeden bu durum aklımdaydı. Devlet bizim için önemli. Bütün dış güçlerin ülkemiz üzerinde oyun kurduğu günlerde devletimizin arkasında olmamız lazım. Ben de bu düşünceyle Cumhurbaşkanımızın çağrısını görünce farkındalık oluşması için maaşımı bağışladım. Suriye'de yapılan operasyonda, 'Herkes canımı veririm' diyordu. Şimdi malından vermeyen devleti için asla canını veremez. Herkes destek olmalı. Ben bu düşüncelerle maaşımı bağışladım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Cumhurbaşkanı, Kocaeli, Körfez, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››'Milli Dayanışma Kampanyası'na işsizlik maaşıyla destek verdi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin’in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

14:48: Tayland kralı, haremi ile lüks otelde karantinada - Haber 14:48: İhtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi yarın başlıyor - Haber 14:48: Hanönü'de halk pazarı kapatıldı - Haber 14:47: 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:47: Zaralı çiftçilerden 'Sizin için üretiyoruz, evinde kal Türkiye' klibi - Haber 14:22: Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber