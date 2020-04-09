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Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği devam ediyor.

09.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:44
Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği sürüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na İzmirlilerin desteği devam ediyor.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İzmirli iş adamı İdris Avcı, 250 bin lirayla kampanyaya destek oldu.
Vali Erol Ayyıldız, Avcı'nın örnek bir davranışta bulunduğunu belirtti.
Vali Ayyıldız, "Bu duyarlı davranışın İzmirli tüm hayırsever iş adamlarına örnek olacağını ve destekleriyle İzmir'den katkı sunacaklarına inanıyoruz. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına hayırsever vatandaşlarımızın desteğini bekliyor, tüm ülke ve millet adına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Emekli kadın maaşını bağışladı
İzmirli emekli Emine Can, kampanyaya aylığıyla destek verdi.
Can'ın bağışı, Vefa Destek Grubu görevlileri aracılığıyla kabul edildi ve makbuz verildi.
İzmir Valiliği, Emine Can'ın örnek davranışını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Güncel
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